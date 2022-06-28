Тело погибшего мужчины извлекли из водоема в селе в Приамурье
В Октябрьском районе Амурской области спасатели извлекли из водоема тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В понедельник, 27 июня, в ведомство поступила информация о трагедии возле дамбы в селе Романовка. На место прибыли пожарно-спасательная часть, полиция и скорая помощь.
Тело мужчины 1987 года рождения вытащили из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Как отмечает ИА PriamurMedia, территория вокруг водоема, где произошел инцидент, оборудована знаками, предупреждающими о запрете купания.
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