Depeche Mode назвали причину смерти клавишника Энди Флетчера
Причиной смерти клавишника всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Фетчера стало расслоение аорты. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.
«Пару недель назад мы получили результат от судмедэкспертов, которым семья Энди попросила нас поделиться с вами сейчас. 26 мая Энди перенес расслоение аорты, находясь дома. Так что, несмотря на то что это было слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий», — говорится в сообщении.
Энди Флетчер скончался 26 мая на 61-м году жизни, однако причина смерти стала известна только недавно.
Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х основал группу Composition of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком. С приходом певца Дейва Гаана они изменили свое название на Depeche Mode. Наиболее известными хитами коллектива стали композиции Personal Jesus и Enjoy the Silence.
Группа была занесена в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.