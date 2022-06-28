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Depeche Mode назвали причину смерти клавишника Энди Флетчера

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Roberto Finizio
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Причиной смерти клавишника всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Фетчера стало расслоение аорты. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

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«Пару недель назад мы получили результат от судмедэкспертов, которым семья Энди попросила нас поделиться с вами сейчас. 26 мая Энди перенес расслоение аорты, находясь дома. Так что, несмотря на то что это было слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий», — говорится в сообщении.

Энди Флетчер скончался 26 мая на 61-м году жизни, однако причина смерти стала известна только недавно.

Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х основал группу Composition of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком. С приходом певца Дейва Гаана они изменили свое название на Depeche Mode. Наиболее известными хитами коллектива стали композиции Personal Jesus и Enjoy the Silence.

Группа была занесена в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.

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