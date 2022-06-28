Роскосмос к саммиту НАТО опубликовал координаты «центров принятия решений» Запада

Госкорпорация «Роскосмос» перед саммитом НАТО в Мадриде во вторник, 28 июня, обнародовала сделанные со спутника кадры, на которых отмечены места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты центров принятия решений на Западе.

В Мадриде открывается саммит, на котором западными государствами Россия будет объявлена «злейшим врагом», предрекли в «Роскосмосе».

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов. Заодно даем координаты объектов», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Саммит Североатлантического альянса будет длиться в течение трех дней с 28 июня, его главным событием станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Специалисты предполагают, что Российская Федерация будет обозначена как «наиболее существенная и прямая угроза» безопасности. При этом сотрудничество между Москвой и Брюсселем не исключается.

Помимо России, в образе «угрозы» НАТО первый раз столкнется с Китаем и с его вызовами, которые КНР представляет для интересов, безопасности и ценностей блока — в концепции 2010 года о Китае речь не заходила ни разу.

Ранее во вторник гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые после этого передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин обратил внимание, что никаких сомнений эта информация не вызывает, данные достоверны. Благодаря переданным кадрам со спутников украинским военным удалось нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, где 22 июня были обнаружены части двух беспилотников.

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Российской Федерацией. Министр отметил, что Москва будет мониторить каждое действие Брюсселя, а также Киева и Кишинева после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).