В Самаре проведут реконструкцию причалов речного вокзала

Реконструкцию причалов проведут на речном вокзале Самары. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на проект поправок в программу по развитию транспортной системы региона.

Финансироваться подготовительные работы будут из резервного фонда правительства Самарской области. В 2022 году оттуда выделят 22,2 млн рублей на выполнение инженерных изысканий и подготовку проекта. В 2023 году будет выделено еще 600 тыс. рублей. Ожидается, что проект пройдет государственную экспертизу в 2023 году.

Региональный минтранс в 2020 году заявлял о планах реконструировать вокзал, отмечается в сообщении. Тогда говорилось о том, что на вокзале сделают широкими тротуары и установят лифты. При этом объекты должны сохранить свои функции во время проведения работ.

24 июня сообщалось, что на реконструкцию улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону власти направят 40 млн рублей. Сейчас ведутся поиски подрядчика.