Составлен психологический портрет арестованного в Москве серийного насильника

Криминалисты составили психологический портрет арестованного накануне в Москве приезжего из Средней Азии, который подозревается в серии нападений на женщин с целью изнасилования. Как рассказал 28 июня «Известиям» психолог-физиогномист Артем Павлов, действия преступника могли бы привести к более плачевным последствиям, несмотря на то что с виду он не обладает внушительными физическими данными.

Криминалисты уверены, что, несмотря на не бросающуюся в глаза внешность — низкий рост, худощавость и испуганный вид, — подозреваемый мог совершить изнасилование и даже жестоко расправиться после этого со своими жертвами. На это указывает его психологический паспорт.

«Тяжелая нижняя челюсть, впалые щеки, волевые желваки. Если бы не стечение обстоятельств, успех бы ему мог сопутствовать и через какое-то время количество попыток могло усугубиться», — уточнил эксперт.

Как рассказала одна из пострадавших девушек, все четверо женщин, на которых попытался напасть преступник, работают в ресторане «Московское небо» официантками. К тому же они похожи внешне. По словам потерпевшей, она возвращалась домой с работы через лесопарк, идя коротким маршрутом до метро, когда на нее напал человек, одетый в черное.

«И в глаза пыталась, и как-то землей, и, в общем, всё, что только вспомнила. Всё пыталась сделать, и поцарапать, и укусить. Рот затыкал, когда кричала, на помощь звала», — рассказала женщина.

В итоге, когда преступник понял, что надругаться над жертвою ему не удастся, он ее попросту ограбил. С другими тремя женщинами маньяку также не удалось довести задуманное до конца и совершить действия сексуального характера.

Останкинский районный суд Москвы 27 июня избрал в отношении подозреваемого Жумабаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа 2022 года. В ближайшее время следователи проверят и другие заявления о попытках изнасилования. Не исключено, что задержанный действовал уже долгое время, в том числе и за пределами парка.

Как рассказал «Известиям» источник, задержать злоумышленника удалось благодаря тому, что потерпевшая запомнила его лицо и помогла составить фоторобот.