Экоскамейки из переработанного пластика появились в Омске

В Омске на «Зеленом острове» появились экоскамейки из переработанного пластика. На изготовление одной такой лавочки использовали более 40 кг полиэтилена, а саму конструкцию сделали износостойкой. Так, срок ее использования в четыре раза выше, чем обычной деревянной скамьи, — более 50 лет.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», установкой скамеек занимался Сбербанк. Сотрудники регионального отделения собирали сырье. В финансовой организации рассказали, что во всех офисах ведется раздельный сбор мусора.

Ранее сообщалось, что в черте Омска в течение двух лет ликвидируют закрытую свалку твердых бытовых отходов. Она расположена на окраине Амурского поселка. Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее в Минприроды РФ сообщили, что к концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. Среди них и свалка в Центральном административном округе города Омска.