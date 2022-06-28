Порядка 160 т яиц и мяса задержали на границе Омской области и Казахстана

На границе Казахстана и Омской области задержали сомнительные продукты. В их числе оказались мясо, яйца и декоративные птицы. В общей сложности было остановлено порядка 160 т продукции без документов.

Как уточняет ИА «Город55», в Омскую область пытались ввезти около 35 т продуктов и 1 голову лошади, а вывезти — порядка 124 т продуктов, более 1 тыс. яиц и 10 декоративных щеглов.

Впрочем, некоторые грузы все же пустили через границу. После тщательной проверки разрешили завезти 1214 пчелопакетов и почти 2 т продуктов. Еще 0,032 т груза признали некачественным и опасным, продукты уничтожили.