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Минобороны: ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением

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Воздушно-космическими силами (ВКС) России в украинском городе Кременчуг был нанесен удар по ангарам Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находилось присланное от США и стран Европы вооружение и боеприпасы. Об этом во вторник, 28 июня, рассказали в Министерстве обороны РФ. Ангар находился в районе Кременчугского завода дорожных машин.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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«В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены», — отметили в ведомстве.

Взрыв хранившихся боеприпасов привел к возгоранию в недействующем торговом центре, который располагался возле завода.

Кроме того, ВКС России за сутки ликвидировали два пункта управления в районе Спорное ДНР с военно техникой войск Украины в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях. Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, живая сила и военная техника в 304 районах, уточнили в российском оборонном ведомстве.

27 июня ВКС России нанесли удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве. На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Гражданская инфраструктура города при этом не пострадала. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, пытались перехватить российские высокоточные ракеты зенитными средствами, которые находятся в Киеве.

26 июня российская армия высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесла удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Впоследствии ряд бригад Украины полностью лишился боеспособности.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Основными целями этого решения являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность России. Кроме того, Москва отмечала, что удары ведутся исключительно по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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