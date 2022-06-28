Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за грубость
Мир
Шольц заявил об убежденности G7, что России нельзя позволить победить на Украине
Мир
В ЛНР назвали Лисичанск последним форпостом украинских боевиков
Мир
Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
Мир
Прекращение поставок газа из РФ может привести к падению ВВП Германии на 12,5%
Мир
Макрон указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7
Политика
Рогозин рассказал о передаваемых Киеву от НАТО спутниковых снимках
Мир
Шольц заявил о сплоченности и решимости стран G7 по отношению к России
Мир
Захарова обвинила Bloomberg в антижурналистской деятельности
Политика
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Происшествия
Более 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за ливней
Сюжет:

IKEA открыла сервисы по выдаче покупок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во вторник, 28 июня, при магазинах компании IKEA открылись специальные «IKEA сервисы», где покупатели могут обменять и вернуть товар, получить покупку, оформить услуги по сборке, доставке, получить помощь эксперта, запасные детали и фурнитуру. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Ни себе, ни людям: российские заводы IКЕА производили на экспорт до 80% мебели
Их закрытие может обернуться для компании временным дефицитом и ростом цен

Сервисные центры будут работать до 31 августа. После, по словам сотрудников «IKEA сервис», покупателей будет консультировать по телефону.

Ранее в этот же день сотрудники IKEA опровергли информацию о сроках переноса распродажи товаров для обычных покупателей в России. Так, купить товары можно будет в интернет-магазине компании с 1 июля. Тогда же на официальном сайте магазина появится информация о гарантийном обслуживании.

Информацию об ассортименте и наличии товаров собеседники «Известий» отказались уточнять.

Накануне IKEA начала распродажу для своих сотрудников. Она продлится по 1 июля. Работники могут получить скидки на все товары в размере 15% и до 50–60% — на уцененные вещи.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске всего персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Позже сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за новых западных санкций, введенных на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022