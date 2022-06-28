IKEA открыла сервисы по выдаче покупок

Во вторник, 28 июня, при магазинах компании IKEA открылись специальные «IKEA сервисы», где покупатели могут обменять и вернуть товар, получить покупку, оформить услуги по сборке, доставке, получить помощь эксперта, запасные детали и фурнитуру. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Сервисные центры будут работать до 31 августа. После, по словам сотрудников «IKEA сервис», покупателей будет консультировать по телефону.

Ранее в этот же день сотрудники IKEA опровергли информацию о сроках переноса распродажи товаров для обычных покупателей в России. Так, купить товары можно будет в интернет-магазине компании с 1 июля. Тогда же на официальном сайте магазина появится информация о гарантийном обслуживании.

Информацию об ассортименте и наличии товаров собеседники «Известий» отказались уточнять.

Накануне IKEA начала распродажу для своих сотрудников. Она продлится по 1 июля. Работники могут получить скидки на все товары в размере 15% и до 50–60% — на уцененные вещи.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске всего персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Позже сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за новых западных санкций, введенных на фоне спецоперации по защите Донбасса.