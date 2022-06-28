Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Набережных Челнах

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ» на улице Моторной в Набережных Челнах. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла утром 28 июня в районе кольца в сторону литейного завода. По данным Госавтоиеспекции, водитель грузовика «МАЗ» планировал выполнить разворот, однако заранее не перестроился в левую полосу. Во время маневра автомобилист допустил столкновение с легковой машиной «Лада», в которой находились четыре человека. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Водителя и пассажиров легковушки с различными травмами доставили в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух машин на площади Ленина в Томске. Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Chrysler PT Cruiser. Четыре человека получили травмы, двое из них находятся в реанимации.