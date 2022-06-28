Прокуратура Сочи проверит условия содержания истощенных верблюдов

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура 28 июня организовала проверку по факту нахождения в сафари-парке села Ахштырь истощенных верблюдов. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

Пользователей социальных сетей возмутило состояние животных. Они пожаловались на то, что вообще люди смогли «в нашем климате и при нашей флоре так уморить травоядных». В настоящий момент собственник верблюдов уже установлен.

«Сафари-парк — название крутое, по факту это похоже на полноценное издевательство над животными», — написал автор снимка.

Зоозащитники и пользователи соцсетей просят правоохранительные органы и департамент по охране окружающей среде провести проверку на предмет нарушений содержания животных в данном «сафари-парке».

После выяснения всех обстоятельств произошедшего будут приняты меры прокурорского реагирования.

21 ноября 2021 года Госдума инициировала проверку по факту избиения пса на улице в Краснодарском крае.

Зампредседателя комитета комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в полицию и прокуратуру. До этого в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает собаку. После того как животное не смогло идти, он потащил его на поводке. На шум откликнулись соседи, они забрали питомца и отвезли к ветеринару.

Как рассказал владелец пса, он избил животное за укусы.