В ГД оценили планы Польши выставить «Газпрому» счет за прекращение поставок газа

Возмущение Польши касательно остановки поставок газа из России непонятно, ведь Варшава отказалась платить за российское сырье в рублях. Об этом во вторник, 28 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, комментируя планы польских властей выставить «Газпрому» счет за прекращение поставок газа.

«Совершенно непонятно возмущение Польши. Они не раз заявляли, что могут обойтись без российского газа. Еще в прошлом году польские власти во всеуслышание заявили об отказе от российского сырья. Тем не менее они продолжали получать газ по ранее подписанным контрактам до весны этого года», — указал он.

Как подчеркнул депутат, в этом году после завершения контракта они также продолжали получать российский газ, но уже реверсным путем из Германии.

Гасанов также напомнил, что глава Министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявляла, что страна готова к «полной независимости от российского сырья».

«Так кто же виноват, что теперь они без нашего газа? Не мы отказывались давать им газ, а они сами от него отказались. Причина нынешнего конфликта, которую затеяла сама же Польша, — отказ поляков платить России за газ рублями. Ну пусть попробуют посудиться, посмотрим, что из этого выйдет», — заключил парламентарий.

Накануне министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил, что Варшава выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа после отказа перейти на расчеты в рублях. По его словам, Польша совместно с руководством нефтегазовой компании (PGNiG) намерена призвать российскую газовую компанию к ответу.

22 июня полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что Варшава готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

В мае официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Известиям» запрет на поставки газа по польскому участку Ямал — Европы. Он указывал и на невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ трубопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.