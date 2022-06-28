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В ГД оценили планы Польши выставить «Газпрому» счет за прекращение поставок газа

Депутат Гасанов раскритиковал планы Польши потребовать от «Газпрома» компенсацию за остановку поставок газа
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Возмущение Польши касательно остановки поставок газа из России непонятно, ведь Варшава отказалась платить за российское сырье в рублях. Об этом во вторник, 28 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, комментируя планы польских властей выставить «Газпрому» счет за прекращение поставок газа.

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«Совершенно непонятно возмущение Польши. Они не раз заявляли, что могут обойтись без российского газа. Еще в прошлом году польские власти во всеуслышание заявили об отказе от российского сырья. Тем не менее они продолжали получать газ по ранее подписанным контрактам до весны этого года», — указал он.

Как подчеркнул депутат, в этом году после завершения контракта они также продолжали получать российский газ, но уже реверсным путем из Германии.

Гасанов также напомнил, что глава Министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявляла, что страна готова к «полной независимости от российского сырья».

«Так кто же виноват, что теперь они без нашего газа? Не мы отказывались давать им газ, а они сами от него отказались. Причина нынешнего конфликта, которую затеяла сама же Польша, — отказ поляков платить России за газ рублями. Ну пусть попробуют посудиться, посмотрим, что из этого выйдет», — заключил парламентарий.

Накануне министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил, что Варшава выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа после отказа перейти на расчеты в рублях. По его словам, Польша совместно с руководством нефтегазовой компании (PGNiG) намерена призвать российскую газовую компанию к ответу.

22 июня полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что Варшава готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

В мае официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Известиям» запрет на поставки газа по польскому участку Ямал — Европы. Он указывал и на невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ трубопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

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