Граффити с портретом Юрия Шатунова в Уфе закрасят

В Уфе могут закрасить граффити с портретом Юрия Шатунова. Оно появилось на стене здания на улице Рабкоров, но, как оказалось, не было согласовано с городскими службами.

Автор работы — художник-оформитель Андрей Миляхов. Его инициативу оценили далеко не все жители. Некоторые попросили закрасить изображение. Кроме того, как выяснило ИА «МедиаКорСеть», автор работы не обращался за разрешением ни в районные, ни в городские службы.

Ранее 27 июня в похоронном доме Троекурово прошла церемония прощания с музыкантом для друзей и близких. На ней в числе прочих присутствовали вдова музыканта Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла. Бывшего солиста «Ласкового мая» отпели и кремировали. Захоронение урны на Троекуровском кладбище планируется провести позже в этот день.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. О кремации, по словам директора артиста, еще при жизни попросил сам певец.