Движение у аэропорта Внуково на Киевском шоссе полностью восстановлено после ДТП

Движение на участке Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково в сторону области полностью восстановлено после аварии с участием двух автомобилей. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 28 июня.

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день две машины столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково. Движение в сторону области было перекрыто, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) России, что в январе–мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зарегистрировано 158 ДТП, в них погиб один человек и 164 получили травмы. При этом за пять месяцев 2021 года таких ДТП было 117 (погибли два человека и 126 были травмированы).