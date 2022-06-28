Суд дал 20 лет Михальченко за хищения при строительстве резиденции президента России

Генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко приговорили к 19 годам колонии за хищения бюджетных средств. Деньги предназначались на строительство и реконструкцию объектов в резиденции российского президента в Ново-Огарево. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал корреспондент «Известий».

К наказанию отчасти добавили предыдущий приговор. Всего срок заключения составит 20 лет.

Кроме наказания, Михальченко должен оплатить штраф в размере 1 млн рублей.

«По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — отмечается в решении Басманного суда.

Вторым фигурантом уголовного дела является экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрей Каминов. Ему дали 15 лет колонии строгого режима, также он должен выплатить государству 900 тыс. рублей. Бывшего руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО РФ генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов полковника Дмитрия Улитина отправляется в колонию на пять и шесть лет соответственно и выплатят по 500 тыс. рублей.

Их вместе с бывшим руководителем компании «Климат проф» Борисом Мальцевым заключили под стражу в зале суда. Мальцеву суд назначил три года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Экс-гендиректор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. рублей.

Басманным судом удовлетворен гражданский иск ФСО России, с осужденных взыскано более 1,2 млрд рублей за нанесенный материальный ущерб.

Все подсудимые по решению суда признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Михальченко, Каминов и Литвинов получили также сроки за создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 210 УК РФ.

Дело о мошенничестве при реконструкции резиденции президента России было возбуждено в 2017 году.

Михальченко осудили на 4 года и 7 месяцев за контрабанду элитного алкоголя.