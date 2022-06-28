Движение перекрыто на улице Грина в Москве из-за столкновения двух машин

В Москве перекрыто движение транспорта на участке улицы Грина в районе Северное Бутово из-за ДТП с участием двух автомобилей. Об этом во вторник, 28 июня, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Уточняется, что участок перекрыт в районе дома № 24 перед пересечением с бульваром Дмитрия Донского. На месте работают оперативные службы города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Движение в сторону бульвара Дмитрия Донского полностью перекрыто. Водителей попросили выбирать пути объезда.

27 июня ребенок погиб и шесть человек пострадали в «пьяном» ДТП в Саратовской области. Пьяный водитель ВАЗ-2106 без водительского удостоверения перевозил семь пассажиров, в том числе четырех детей младше семи лет. Возбуждено уголовное дело, сообщает REGNUM.