Перевальск обстреляли из американских HIMARS ракетами c кассетной боевой частью

Ракета из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, примененная Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Перевальску, несла кассетную боевую часть. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела города Перевальска зафиксированы фрагменты 240-миллиметровой управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано.

Украинские боевики нанесли удар по Перевальску из РСЗО HIMARS утром в понедельник. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что средства оперативного контроля в ЛНР отследили передвижение американской РСЗО, из которой был обстрелян Перевальск. Он указал, что в скором времени система будет уничтожена.

25 июня главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что американские РСЗО уже ведут боевые действия на не подконтрольной Украине территории. О том, что тяжелое вооружение было поставлено Киеву из США, стало известно 23 июня.

2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям и на территории России.

Ранее, 1 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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