Жительница Саратова перевела мошенникам 600 тыс. рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 58-летней женщины. Потерпевшая лишилась 600 тыс. рублей.

По словам жительницы Заводского района, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что на имя женщины кто-то якобы пытается оформить кредит. Собеседник предложил женщине оформить «встречный» кредит и перевести средства на безопасный счет. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Женщина оформила заем на 600 тыс. рублей и перевела средства на продиктованный счет с помощью банкомата.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не будут просить граждан оформить кредит или перевести средства на резервный счет. Жителей региона просят быть бдительными при подобных разговорах, не выдавать секретную информацию о счетах и картах и не переводить средства на посторонние счета.