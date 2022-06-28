Экс-супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в преследовании

Первый муж американской певицы Бритни Спирс 40-летний актер Джейсон Александр предстанет перед судом из-за проникновения в ее дом в день свадебной церемонии звезды с ее бойфрендом Сэмом Асгари 9 июня, передает Associated Press.

После предварительного двухчасового судебного слушания судья определил, что Александр должен понести наказание в связи с проникновением в чужое жилище, вандализмом и побоями. При этом на самом заседании обвиняемый не присутствовал, так как находился под арестом.

Согласно материалам дела, это был не первый раз в череде попыток проникнуть на территорию дома Бритни Спирс, однако адвокат подсудимого указала на то, что при всем этом отсутствуют какие-либо доказательства, что Джейсон Александр хотел причинить вред певице.

13 июня актеру были предъявлены обвинения в преследовании и незаконном проникновении в жилище. Суд также запретил ему приближаться к певице в течение трех лет. Тогда судья добавил к делу Александра обвинение в преследовании, вандализме, побоях и установил залог в размере $100 тыс. Также ему придется сдать любое огнестрельное оружие, которым он владеет.

После суда издание пообщалось с адвокатом певицы Мэтью Розенгартом. Он рассказал, что доволен решением суда, и выразил надежду, что «суровое наказание удержит будущих подражателей от попыток сделать то же самое».

Ранее, 9 июня, сообщалось, что свадьба 40-летней певицы чуть не была сорвана появлением первого мужа артистки. Мужчина тайком пробрался на место проведения торжества, ведя прямую трансляцию в соцсетях. Через некоторое время его остановила охрана, которой он заявил, что на свадьбу его пригласила сама Бритни. Однако в списке гостей имя бывшего супруга не обнаружили. А при просьбе покинуть церемонию он начал оказывать сопротивление. В итоге утихомиривать дебошира пришлось полиции.

Позднее выяснилось, что в другом штате на него был выписан ордер на арест за кражу.

Спирс и ее 28-летний жених, тренер по фитнесу Сэм Асгари поженились во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетание пригласили только самых близких друзей.

Джейсон и Бритни были женаты всего 55 часов в 2004 году. Как-то раз мужчина предложил певице «сделать что-нибудь безумное», и они заключили союз в Лас-Вегасе. Причиной развода называют мать звезды Джейми Линн Спирс.