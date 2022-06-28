Жители Лимана рассказали об обстрелах города со стороны ВСУ

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал в Лимане в ДНР и пообщался с жителями города, из которого отступили украинские военные.

«Большинство улиц города сейчас выглядят таким образом: разбитые здания, окна и вот такие последствия — снаряд от «Града». Причем, судя по направлению, прилетел он со стороны ВСУ. Как нам рассказали жители, украинцы работали по местности, еще когда войска ДНР и России сюда еще даже не зашли. Зачем они это делали, никто не понимает», — сообщает корреспондент.

Местные жители рассказали о том, как сидели в бомбоубежище последние несколько дней, а также добавили, что обстрел начался еще до вхождения российских подразделений в город.

«Это Украина вела огонь 100%», — рассказал «Известиям» одни из местных жителей.

Встреченный нашим корреспондентом местный житель рассказал, что солдаты ВСУ отступали сразу после появления российских военнослужащих.

«Украина, украинцы бомбили больше месяца скрупулезно всех жителей, дома сравнивали с землей, с пеплом. Интересный факт, что здесь рассказывают, как зашло 18 русских парней, вооруженных всего лишь автоматами. И вооруженные техникой до зубов украинцы драпанули так, что пятки сверкали. За Донецк скрылись. И настолько трусость свою украинские военные показывают, что они могут только с мирными жителями, со стариками и с домами воевать. А чуть почуют опасность. Нелюди какие-то. Стреляли они по дворам, зная, что люди находятся. По домам били», — сообщил мужчина.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».