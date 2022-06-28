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Жители Лимана рассказали об обстрелах города со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал в Лимане в ДНР и пообщался с жителями города, из которого отступили украинские военные.

«Большинство улиц города сейчас выглядят таким образом: разбитые здания, окна и вот такие последствия — снаряд от «Града». Причем, судя по направлению, прилетел он со стороны ВСУ. Как нам рассказали жители, украинцы работали по местности, еще когда войска ДНР и России сюда еще даже не зашли. Зачем они это делали, никто не понимает», — сообщает корреспондент.

Местные жители рассказали о том, как сидели в бомбоубежище последние несколько дней, а также добавили, что обстрел начался еще до вхождения российских подразделений в город.

«Это Украина вела огонь 100%», — рассказал «Известиям» одни из местных жителей.

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Встреченный нашим корреспондентом местный житель рассказал, что солдаты ВСУ отступали сразу после появления российских военнослужащих.

«Украина, украинцы бомбили больше месяца скрупулезно всех жителей, дома сравнивали с землей, с пеплом. Интересный факт, что здесь рассказывают, как зашло 18 русских парней, вооруженных всего лишь автоматами. И вооруженные техникой до зубов украинцы драпанули так, что пятки сверкали. За Донецк скрылись. И настолько трусость свою украинские военные показывают, что они могут только с мирными жителями, со стариками и с домами воевать. А чуть почуют опасность. Нелюди какие-то. Стреляли они по дворам, зная, что люди находятся. По домам били», — сообщил мужчина.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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