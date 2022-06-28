Нижегородским чиновникам объявили предостережение из-за «Школы 800»

Прокуратура Нижегородской области объявила предостережение главе регионального министерства образования из-за риска сорвать сроки ввода в эксплуатацию «Школы 800». Речь идет о всех корпусах учебного заведения.

По словам и. о. прокурора области Валерия Кузьмина, за нарушения при строительстве школы директору компании-подрядчика и замглавы региона внесли представление. Концессионер оштрафован. На какую сумму — не сообщается.

ИА «НьюсНН» пишет, что ранее появилась информация о том, что «Школу 800» могут не открыть в обозначенные сроки. По данным Кузнецова, дату сдачи в эксплуатацию корпусов перенесли на 31 декабря 2022 года.

Строительство должны были завершить еще в сентябре 2021 года. Сдать объекты вовремя у подрядчиков не получилось. Чуть позже в региональном министерстве образования заявили о том, что строительство всех трех объектов завершится до конца декабря 2021-го. В январе уже планировалось начать обучение. Однако перед новым годом замглавы регионального минобразования Алексей Коротков заявил о переносе сроков.