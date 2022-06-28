Агроном предупредил об опасности некоторых овощей с дачи

Кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев рассказал о возможном вреде некоторых овощей с дачи.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 28 июня, специалист указал на то, что обычно свои овощи с грядки безопасны и полезны, но лишь при соблюдении технологии выращивания. При ее нарушении в овощах могут быть нитраты и остатки пестицидов.

Костылев уточнил, что нитраты накапливаются в овощах в больших количествах, если их перекармливать азотом, например внести много навоза или азотных минеральных удобрений.

Ученый уточнил, что безопасной нормой поступления нитратов в организм является не более 5 мг на 1 кг массы тела. То есть взрослому человеку массой 70 кг можно «съесть» не больше 350 мг нитратов.

«Многие овощи, например всеми любимые огурцы и капуста, при избыточной подкормке азотом могут содержать до тысячи миллиграммов нитратов в килограмме продукции. То есть съели полкило таких огурцов — и уже превысили норму нитратов в 1,5 раза!» — предостерег эксперт.

Он уточнил, что еще больше нитратов может содержаться в салате, петрушке и сельдерее.

Чтобы этого избежать, по словам Костылева, следует правильно использовать удобрения и следовать инструкции на упаковке. Избыток нитратов в организме «может привести к появлению болезней обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Особенно восприимчивы к вредному действию нитратов дети и люди пожилого возраста».

Также среди опасностей овощей с дачи специалист назвал остатки пестицидов. Он пояснил, что при правильном применении они довольно безопасны, так как полностью выводятся из растений, но только за определенное время. Обычно такие сроки указаны на упаковке препаратов и составляет две-три недели. К этому времени, считает агроном, лучше дополнительно добавить еще неделю «про запас».

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