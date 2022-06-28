В Германии назвали ситуацию с газом в стране напряженной

Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать. Об этом 28 июня сообщило Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ).

«Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения», — говорится в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. Уровень заполненности газохранилищ составляет 60,26%.

25 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.