КамАЗ представил новую пожарную машину для МЧС

КамАЗ представил перспективную модель аварийно-спасательного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Впервые для нужд МЧС выделили машину нового поколения К5.

«Первыми образцами стали автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4», — заявил заместитель главного конструктора ПАО «КамАЗ» по автомобилям Игорь Валеев.

Пожарная автолестница АЛ-42 сделана на базе двухосного шасси КамАЗ-63934 с колесной формулой 4×2. Рабочая высота подъемника составляет 42 м. По заверениям специалистов, лестница может вращаться на 360°. Машина оборудована системой компьютерной стабилизации и другими инновационными решениями. По словам разработчиков, специализированная машина считается самой современной автолестницей как по российским, так и по мировым стандартам. Грузоподъемность люльки — 400 кг.

Под капотом машины установлен рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 310 л. с. объемом 6,7 л. Сборка мотора полностью локализована в нашей стране. Несмотря на антироссийские санкции, на заводе уточнили, что двигатель будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматизированной коробкой передач предположительно иностранного производства.

Еще одна новинка, созданная на шасси КамАЗ-63934, — автоцистерна АЦ-4,0-50/4. Она предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета из шести человек. Благодаря увеличенной грузоподъемности шасси объем запаса возимой воды составил 4 куб. м.

После полигонных испытаний модели будут предложены для постановки на службу в пожарные части МЧС.

Днем ранее КамАЗ показал беспилотный самосвал «Юпитер 30», предназначенный для карьерных работ в автономном режиме.