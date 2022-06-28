Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за грубость
Мир
Шольц заявил об убежденности G7, что России нельзя позволить победить на Украине
Мир
В ЛНР назвали Лисичанск последним форпостом украинских боевиков
Мир
Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
Мир
Прекращение поставок газа из РФ может привести к падению ВВП Германии на 12,5%
Мир
Макрон указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7
Политика
Рогозин рассказал о передаваемых Киеву от НАТО спутниковых снимках
Мир
Шольц заявил о сплоченности и решимости стран G7 по отношению к России
Мир
Захарова обвинила Bloomberg в антижурналистской деятельности
Политика
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Происшествия
Более 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за ливней

КамАЗ представил новую пожарную машину для МЧС

0
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КамАЗ представил перспективную модель аварийно-спасательного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Впервые для нужд МЧС выделили машину нового поколения К5.

Смена ориентиров: почему в России упали продажи новых автомобилей
При этом на отечественный рынок активно выходят китайские производители

«Первыми образцами стали автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4», — заявил заместитель главного конструктора ПАО «КамАЗ» по автомобилям Игорь Валеев.

Пожарная автолестница АЛ-42 сделана на базе двухосного шасси КамАЗ-63934 с колесной формулой 4×2. Рабочая высота подъемника составляет 42 м. По заверениям специалистов, лестница может вращаться на 360°. Машина оборудована системой компьютерной стабилизации и другими инновационными решениями. По словам разработчиков, специализированная машина считается самой современной автолестницей как по российским, так и по мировым стандартам. Грузоподъемность люльки — 400 кг.

Под капотом машины установлен рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 310 л. с. объемом 6,7 л. Сборка мотора полностью локализована в нашей стране. Несмотря на антироссийские санкции, на заводе уточнили, что двигатель будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматизированной коробкой передач предположительно иностранного производства.

Еще одна новинка, созданная на шасси КамАЗ-63934, — автоцистерна АЦ-4,0-50/4. Она предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета из шести человек. Благодаря увеличенной грузоподъемности шасси объем запаса возимой воды составил 4 куб. м.

После полигонных испытаний модели будут предложены для постановки на службу в пожарные части МЧС.

Днем ранее КамАЗ показал беспилотный самосвал «Юпитер 30», предназначенный для карьерных работ в автономном режиме.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022