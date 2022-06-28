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Союзные войска уничтожили под Харьковом более 100 военнослужащих ВСУ и наемников

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Свыше сотни наемников и националистов Украины за последние сутки военнослужащие РФ ликвидировали в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом во вторник, 28 июня, на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — подчеркнул он.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Кроме того, было ликвидировано 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что во время продвижения союзных сил ВС России и ЛДНР националисты все больше терпят поражения. Он сказал, что мобилизованные войска украинской стороны воюют между собой, потому что они слабо подготовлены и обучены. Так, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады новобранцы были случайно обстреляны сослуживцами, рассказал Конашенков.

В 28-й механизированной бригаде наемниками-иностранцами также был открыт огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. Впоследствии четверо военных умерли, трое получили ранения.

Днем ранее в Министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что военные РФ во время боев в районе Лисичанска ликвидировали 26 июня две диверсионные группы иностранных наемников. Помимо этого в воскресенье войска РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Российской стороной 24 февраля было объявлено начало специальной военной операции по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине этого месяца ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ.

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