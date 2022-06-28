Мужчина убил бывшую жену во время ссоры в квартире на юге Москвы

Мужчина убил бывшую жену в квартире на юге Москвы, после чего пытался свести счеты с жизнью. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила во вторник, 28 июня.

«28 июня в квартире жилого дома на ул. Липецкая мужчина во время конфликта совершил убийство бывшей жены, после чего причинил себе колото-резаные ранения. Подозреваемый госпитализирован в медицинское учреждение столицы», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследованием занимается Нагатинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве.

Накануне таксист с ножом напал на пассажира в Москве. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает телеканал «Звезда». Автомобиль был объявлен в розыск.

Источник «Известий» рассказал, что 36-летний пострадавший является сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» и принимал участие в рейде против нелегальных таксистов вместе с правоохранителями.

Во время поездки пассажир показал таксисту удостоверение, и тогда водитель остановился и напал на него. Таксист схватил пассажира за отворот рубашки и начал вытаскивать из авто. При этом водитель угрожал пассажиру ножом и выкрикивал угрозы убийством. Между мужчинами завязалась потасовка, пассажир был ранен в руку, но успел сломать дверь легкового автомобиля.

Правоохранители задержали таксиста, который набросился на пассажира с ножом в центре Москвы. Это 57-летний уроженец ближнего зарубежья, проживающий в столице, сообщается на сайте kp.ru.