Власти Железноводска отказались от нудистского пляжа на местном озере

В Железноводске на озере «Тридцатка» нудистского пляжа не будет. Об этом сообщил сити-менеджер города Евгений Бакулин.

По его словам, которые приводит NewsTracker, ему поступило «странное предложение» организовать подобный отдых на озере. Но он полагает, что неправильно создавать такого рода пляжи в общественных местах. Он отказался от этой идеи по моральным соображениям.

Ранее сообщалось, что в Железноводске вместо старых остановок появятся «смарт-платформы». На их установку город-курорт получил федеральный грант в размере 75 млн рублей, выиграв в конкурсе, проводимом Минстроем России. На экране остановки, оборудованной по технологии Smart City, пассажиры смогут увидеть всю актуальную информацию о движении транспорта, а также расписание автобусов.