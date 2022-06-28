Макрон заявил о сохранении антироссийских санкций в ближайшие месяцы

Санкции западных стран против России будут действовать настолько долго, насколько нужно. Об этом 28 июня заявил по итогам саммита Группы семи в Германии президент Франции Эммануэль Макрон.

«Санкции против России будут сохраняться столько, сколько будет необходимо — в ближайшие недели и месяцы», — цитирует его телеканал BFM TV.

Он подчеркнул, что Россия не может и не должна победить.

23 июня Макрон отметил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Европа окажет Киеву любую поддержку, необходимую для вступления в Евросоюз, добавил он.

16 июня политик заявил, что ни Франция, ни Германия не будут вместо Киева вести переговоры с Россией. Франция и Германия будут принимать участие в переговорах как европейские государства, добавил он. Днем ранее Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Президент Франции также сообщил, что сказал Зеленскому, что европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе. Ключевые цели российских военных — денацификация, демилитаризация киевского режима и полное освобождение ДНР и ЛНР.

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