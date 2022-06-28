Песков: киевские власти могут прекратить боевые действия, отдав ВСУ приказ сложить оружие

Киев при желании может прекратить военные действия до конца суток. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт до зимы.

«Украинская сторона может всё прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации. Всё может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы украинского государства», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что Москва ориентируется на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей. При этом он отметил, что примерных сроков ее завершения нет.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило о желании Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Уточнялось, что этим желанием президент Украины поделился в ходе общения с лидерами стран «большой семерки» (G7) в режиме видеоконференции.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В Москве не раз указывали, что украинская сторона старается затянуть переговорный процесс, а в конечном итоге и вовсе отказалась от своих предложений и вышла из переговоров.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.