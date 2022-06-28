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Более 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за ливней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Свыше 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за сильных дождей за три дня. Об этом 28 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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«В общей сложности у нас за три дня подтоплено 719 домовладений, включая многоквартирные жилые дома, восемь придомовых территорий, четыре социальных объекта», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, опасности эпидемий в регионе нет, проводится подвоз воды, доставка лекарств, продуктов, в том числе пожилым людям и родителям с детьми. Кроме того, Аксенов уточнил, что около 1,5 тыс. жителей будут числиться как пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.

В понедельник, 27 июня, глава республики рассказал об угрозе подтопления ряда территорий Симферополя, отметив, что дополнительного сброса воды из Симферопольского водохранилища не избежать. Днем ранее стало известно, что из-за ливней в Симферопольском районе региона были разрушены два моста.

По информации регионального МЧС, из-за неблагоприятных погодных условий на территории пяти муниципальных образований произошли массовые подтопления. К ликвидации последствий привлечено более 350 человек единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 100 единиц техники.

В Симферополе и Симферопольском районе Крыма 26 июня был введен режим ЧС, в Белогорском районе — 27 июня.

Накануне сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край. В регионе действует штормовое предупреждение.

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