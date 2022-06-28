Пенсионерка пострадала в дверях троллейбуса в Волгограде

В Волгограде 74-летняя женщина пострадала в троллейбусе. Ее неожиданно зажало в дверях, потребовалась медицинская помощь.

ИА «НовостиВолгорада.Ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД пишет, что инцидент произошел 27 июня на проспекте Ленина. 25-летний водитель троллейбуса, отъезжая от остановки «Порт Саида», не убедился в безопасности начала движения и прижал пожилую женщину дверью.

Пассажирку с серьезными ушибами доставили в больницу.

Агентство напоминает, что ранее жительнице Волгограда удалось отсудить крупную сумму денег за сломанную в автобусе руку. Она упала во время резкого торможения.