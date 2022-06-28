Женщина погибла при наезде машины на автобусной остановке в Мичуринске

В Мичуринске (Тамбовская область) проводится проверка по факту смертельного ДТП на автобусной остановке. В результате наезда легкового автомобиля погибла женщина.

Авария произошла на улице Советской. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и допустил наезд на женщину 1966 года рождения, которая находилась на остановке. После этого машина врезалась в дерево, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

За минувшие сутки в региона зарегистрировано шесть аварий, в результате которых пять человек получили травмы и двое погибли.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пьяным водителем. Автомобилист за рулем ВАЗ-2106 перевозил семь пассажиров, во время движения он допустил опрокидывание машины. Погибла трехлетняя девочка, шесть человек получили травмы.