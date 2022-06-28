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В Госдуме оценили расширение Россией стоп-листа граждан США

Депутат Госдумы Белик оценил расширение Россией стоп-листа граждан США
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Al Drago - Pool via CNP
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал во вторник, 28 июня, решение МИД России расширить список подпадающих под санкции американцев.

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«Внесение в стоп-лист ряда лиц, в том числе родственников Байдена и американских сенаторов, — это ответная мера нашей страны, которая дает понять отношение России к тем, кто слишком рьяно бросает в нас камни из-за океана и заставляет это делать другие страны», — отметил Белик в беседе с RT.

Ранее в этот день МИД РФ расширил список американцев, которым запрещен въезд в Россию, на 25 имен. В список включены супруга американского лидера Джо Байдена Джилл Байден и его дочь Эшли, передает НСН.

Также в Россию не смогут въехать в том числе профессор Стэнфордского университета Чарльз Грассли, сенатор Кристен Джиллибранд, профессор Йельского университета Лестер Краун, сообщает телеканал «360».

Среди новых участников стоп-листа есть экономисты, политики и юристы.

6 июня Москва в порядке ответных мер на действия США внесла 61 американца в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента. 11 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил о введении Соединенными Штатами санкций в отношении супруги Пескова Татьяны Навки и его старших детей, а также 12 парламентариев российской Госдумы.

МИД РФ 15 марта ввел персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, а также ряда руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Экономические и политические санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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