Эксперт оценил планы Польши выставить счет «Газпрому» за прекращение поставок газа

Россия и Польша сейчас находятся в такой стадии конфликта, когда угрозы Варшавы подать в суд на «Газпром» за прекращение поставок газа не играют такой роли, которую они играли хотя бы полгода назад. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 28 июня.

«Пусть обращаются [в суд]» — сказал он.

Накануне министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил, что Варшава выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа после отказа перейти на расчеты в рублях. По его словам, Польша совместно с руководством нефтегазовой компании (PGNiG) намерена призвать российскую газовую компанию к ответу.

«Решение перевести расчеты в рубли в контракте, который действует до конца этого года, не имеет основания, и этот газ должен был быть отправлен в Польшу до конца этого года», — приводит газета Wirtualna Polska слова Сасина.

Митрахович отметил, что судебные разбирательства, которые Варшава грозится инициировать в отношении «Газпрома», могут привести к проигрышу российской стороны, но тут возникает вопрос: что еще можно сделать российскому холдингу, ведь его активы, например в Польше, и так арестованы. Доля «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, также арестована.

Эксперт отметил, что Польша пока что формально не отказалась от российского газа: реальный отказ будет лишь в конце 2022 года. Страна не согласилась платить за поставки этого энергоресурса в рублях.

По его словам, польская и российская стороны по-разному трактуют контракт на поставки газа Варшаве: «Газпром» считает, что может прекратить поставки, поскольку они не были оплачены в том порядке, в котором компания предлагала это сделать, Польша же считает, что раз платежи ранее совершались в иностранной валюте, газовый холдинг не имел права менять эту валюту.

«Известно, что контракты переписывались и в прошлые годы, это нормальная ситуация», — отметил энергоэксперт.

Польский участок Ямал — Европа «Газпром» построил за свои средства. EuRoPol Gaz является совместным предприятием «Газпрома» и PGNiG. В СП PGNiG принадлежит более 51%, а «ГП» — менее 49%.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке сотрудничества с PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны были проводиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагентов проинформировали.

В мае официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Известиям» запрет на поставки газа по польскому участку Ямал — Европы. Он указывал и на невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ трубопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

22 июня полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что Варшава готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам.

Однако российский сенатор Алексей Пушков утверждал, что Польша продолжает использовать газ из России на фоне утверждений о якобы энергетической независимости от Москвы. По его словам, Варшава закупает российский газ реверсом из Германии.