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Правительство Грузии ввело годовой запрет на экспорт некоторых зерновых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Грузии приняли решение с 4 июля 2022 года ввести запрет на экспорт пшеницы и ячменя, производящихся внутри страны. Ограничение будет действовать в течение 12 месяцев, сообщили 28 июня в пресс-службе Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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Там пояснили, что данные меры необходимы во избежание дефицита сельхозпродукции на территории государства. Ячмень экспортируют в Иран и Ирак. Только в текущем году в Грузии по приблизительным подсчетам соберут 60 тыс. тонн ячменя, свыше 2,5 тыс. тонн из которых должны быть вывезены.

Пшеницы гражданами республики потребляется до 650 тыс. тонн, страна обеспечивает себя только на 15%.

«С учетом ситуации, которая образовалась в регионе, с целью обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке. <...> С учетом всего вышеуказанного, правительство приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии», — процитировали в сообщении слова министра Отара Шамугии.

14 мая экспорт пшеницы запретили власти Индии. Отмечалось, что решение связано с резким скачком мировых цен на данную продукцию, в результате чего «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой».

13 мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, что в Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на десять дней.

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за тонну на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.

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