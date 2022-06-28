Дума поддержала создание реестра сведений о причастных к экстремистской организации лицах

Госдума 28 июня приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Она была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Отмечается, что реестр данных о причастных к деятельности экстремистской организации лицах создается для проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности представленных кандидатами сведений. В систему также включат информацию о членах экстремистской или террористической организации либо иных лицах, причастность которых к таким организациям установлена судом.

Уточняется, что оператором системы станет Росреестр. Данные о причастных к экстремистским организациям лицах будут направляться туда из МВД и Федеральной налоговой службы РФ.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими.

Документ устанавливает критерии для определения причастности, под которой понимается непосредственная реализация целей и форм деятельности, из-за которых организация и была признана экстремистской или террористической. Причастными к подобным организациям считаются также и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее отдельным мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях онлайн.