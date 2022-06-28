Песков про заявление Moody’s о дефолте РФ по евробондам

Песков про заявление Moody’s о дефолте РФ по евробондам

2022-06-28 13:48:38

2022-06-28 13:48:38

2022-06-28 13:48:38

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru