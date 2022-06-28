Эксперты назвали проверкой на прочность решение Литвы по транзиту в Калининград

Международное право в Европе мертво, в настоящее время всё решается «по понятиям». Об этом во вторник, 28 июня, заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы, эксперт РСМД Вадим Трухачев, комментируя решение Литвы о запрете транзита товаров в Калининградскую область.

По его словам, будут вводиться новые и новые ограничения на очередные виды товаров, а в ЕС будут делать вид, что транзит формально сохраняется.

«Международное право в данный момент в Европе мертво, всё решается «по понятиям». Апелляции к праву уже там ни на кого не подействуют. <…> К сожалению, сейчас придется жить по понятиям. <…> В Литве у власти находятся фанатики-русофобы, так что какие-то прагматические отношения невозможны», — сказал он в рамках круглого стола на тему: «Запрет на транзит в Калининград: к чему приведут действия Литвы?», который прошел в пресс-центре МИЦ «Известия».

Как отметил зампредседателя Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов, Евросоюз сделал вид, что предоставил возможность договориться по транзиту, однако всё вернуть обратно уже не получится. По его словам, сложившаяся вокруг Калининградской области ситуация крайне опасна.

«Это коллективный зондаж, это проверка на устойчивость, проверка на реакцию, на жесткость ответа. К этому надо относит очень серьезно и видеть за Литвой действия НАТО. Нас они системно не любят и будут делать всё, чтоб подорвать наше могущество», — добавил Бакланов.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь, глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. Вместе с тем губернатор сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Тогда же стало известно, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».