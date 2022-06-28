В Латвии призвали не допускать дипломатической победы РФ в вопросе транзита

Если Еврокомиссия выпустит документ с разъяснениями применения санкций против России, это будет воспринято как дипломатическая победа РФ и проявление слабости Европы. Об этом во вторник, 28 июня, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью LRT.

«Наша (литовская. — Ред.) принципиальная позиция заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо уступок для себя. Этого необходимо избежать. Это очень ясно сказано ЕК. Я слышал и говорю лично, что Еврокомиссия тоже считает, что у России не может быть такой дипломатической победы над санкциями», — объяснил он.

По словам Ландсбергиса, его беспокоит, что пересмотр санкций может быть воспринят как проявление слабости Европы.

«Хочу подчеркнуть, что у Литвы нет другой правовой компетенции наложить вето на дополнительные разъяснения. Это положение и право ЕК разъяснять санкционные регламенты так, как она считает нужным. Сейчас мы предлагаем определенное видение некоторых положений, которые могут быть предоставлены ЕС. А могут и не предоставить. Мы не можем сказать это сейчас. Посмотрим, как эта дискуссия будет развиваться дальше», — сказал он.

Кроме того, дипломат не согласился с заявлением премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что документ, полученный из ЕК, создает Вильнюсу дополнительные проблемы.

«Если некоторые эти соображения превратятся в документ, юридическое разъяснение Еврокомиссии, тогда, по моему мнению, они создали бы новые дополнительные юридические проблемы», — отметил он.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь, власти Калининграда назвали запрет на транзит незаконным.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны. На следующий день глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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