Новый трамвай вылетел с рельсов в Таганроге

В Таганроге Ростовской области новый трамвай вывели на линию, но он вылетел с рельсов. Инцидент произошел в понедельник, 27 июня, на станции «Улица Розы Люксембург».

О том, есть ли в результате аварии пострадавшие, ничего неизвестно. Причины случившегося пока не приводятся.

Пользователи в комментариях пишут, что, возможно, дело в человеческом факторе. А некоторые предполагают, что причины чисто технические, сообщает RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после 2023 года запустят скоростной трамвай. Правительство Ростовской области уже выделило деньги на строительство линии. Сначала власти хотят преобразовать уже существующую трамвайную сеть, а потом построить новые пути в отдаленные микрорайоны.