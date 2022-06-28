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СКР возбудил два дела в отношении украинских военных из-за обстрелов Донбасса
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СКР возбудил два дела в отношении украинских военных из-за обстрелов Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих, отдававших незаконные приказы об обстрелах мирных жителей Донбасса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 28 июня.

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«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, с 26 по 27 июня 2022 года в течение суток военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением ракетного комплекса «Точка-У», объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск, Ясиноватая и населенных пунктах Еленовка, Доля, Октябрьское Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате 10 мирных жителей были ранены, один человек погиб, повреждено 13 домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Также обстреляны были города Лисичанск и Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР). Один мирный житель получил ранения, в Стаханове повреждены 33 дома и объекта гражданской инфраструктуры.

Уголовные дела возбуждены в отношении четверых военных 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), шестерых украинцев из 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, двоих служащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ и восьмерых человек 56 отдельной украинской мотопехотной бригады.

Ранее, 20 июня, СКР направил в прокуратуры ДНР и ЛНР 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против гражданского населения Донбасса. Одно из них — в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри, который, по информации следователей, в апреле 2022 года в здании почты Мариуполя выстрелил не менее 20 раз в мирных жителей. От полученных ранений скончались двое мужчин и две женщины.

Специальная операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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