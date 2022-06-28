Польша потребует компенсацию от «Газпрома» за остановку поставок газа

Власти Польши намерены добиться от «Газпрома» компенсации за остановку поставок газа в республику, так как считают решение российской компании неправомерным. Об этом заявил 28 июня министр по контролю за госактивами Польши Яцек Сасин.

В конце апреля «Газпром» заявил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

«Мы должны отыграть наши потери. ‹...› Не может быть так, что такого типа решения принимаются в одностороннем порядке, не имея оснований в контракте, а мы не реагируем», — сказал он, выступая на конференции «Путь к энергетической независимости Польши и региона».

По словам Ямальского, контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу действует до конца 2022 года. До истечения этого времени газ должен поставляться в республику, уверен министр.

Днем ранее агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в Евросоюз позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

22 июня сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша продолжает использовать российский газ на фоне утверждений о якобы энергетической независимости страны от России.

В тот же день полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Он указал, что для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта президент России заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Это решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны начали ужесточать после начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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