Песков заявил об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград

Никакого продвижения ситуации относительно возобновления разрешения на транзит российских грузов через Калининград не наблюдается. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не наблюдается», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Ранее, 18 июня, в рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) Литвой был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из ее страны. Комментируя эти ограничения, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС.

После этого, 23 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал данный запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В свою очередь бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис тогда же высказал мнение, что ограничение транзита в Калининградскую область является явным сигналом для России со стороны Евросоюза (ЕС) и НАТО о том, что они готовы «забрать Кенигсберг».

Как считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд, Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита грузов в Калининградскую область.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия никогда не отдаст ни пяди земли. Как указал Джабаров, любая попытка отторгнуть Калининград от территории РФ закончится военным столкновением с Россией.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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