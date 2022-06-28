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Пять человек заболели клещевым боррелиозом в Рязанской области

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Клещевой боррелиоз диагностировали у пяти человек за июнь в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным медиков, только за прошлую неделю от укусов клещей пострадали 114 человек, в том числе 48 детей. Обращения зарегистрированы в Рязани и 14 районах области. На обследование в лабораторию поступило 400 клещей, различные инфекции переносили 8,5% особей, уточняет 62INFO.ru.

Жителей Рязанской области просят соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе. В частности, рекомендовано выбирать светлую одежду, которая максимально закрывает поверхность кожи, и защищать голову и шею платком. Также необходимо использовать акарицидно-репеллентные средства для обработки одежды. При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в 2022 году участились случаи нападения клещей на человека. В медицинские учреждения обратились 287 человек.

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