Юрист оценила планы Польши выставить счет «Газпрому» за прекращение поставок газа

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала во вторник, 28 июня, намерение Варшавы выставить счет «Газпрому» за то, что в страну перестали поставлять российский газ после отказа польской стороны оплачивать его в рублях.

«С правовой точки зрения «Газпром» правомерно, на основании внутреннего законодательства Российской Федерации и международных газовых контрактов по поставке газа в Польшу, приостановил в конце апреля поставку газа для польской компании», — рассказала юрист в беседе с RT.

Она отметила, что решение российской стороны перевести оплату за поставку газа в рубли является полностью обоснованным.

«У польской стороны нет никаких рычагов давления на «Газпром», а только заявления агрессивного, негативного характера для некого самопиара», — добавила Ярмуш.

Также эксперт добавила, что внутри Польши назревает энергетический кризис, поэтому подобные заявления являются попыткой Варшавы снять с себя ответственность и возложить ее на Россию.

«Они должны оплачивать поставленный газ», — заключила эксперт.

Ранее в этот день сообщалось о планах Польши выставить счет «Газпрому» за прекращение поставок газа, пишет Pravda.Ru.

Полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. По его словам, этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности. В противном случае Варшава может обратиться к альтернативным поставщикам.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» заявил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.