Сотрудников металлургического завода на Урале отправляют в простой

В Свердловской области сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) отправляют в вынужденный простой. Об этом сообщает ИА «Ура.Ру» со ссылкой на одного из работников.

По этим данным, в простое сейчас находятся порядка 130 человек. Руководство объясняет сложившуюся ситуацию тем, что из-за антироссийских акций у завода, работающего по большей части на экспорт, снизилось количество заказов.

Агентство не смогло получить оперативный комментарий у официальных представителей предприятия.

Ранее сообщалось, что КУМЗ попал под санкции США и Японии.

23 мая российский лидер Владимир Путин отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу Путина.