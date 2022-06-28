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Вакцину от бешенства разложат в лесах Московской области

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Специалисты начали раскладывать вакцину против бешенства для диких животных в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на минэкологии региона.

Препарат предназначен для плотоядных зверей, в том числе лис и енотовидных собак. Порядка 300 тыс. доз вакцины разместят в лесах средствами малой авиации, еще около 200 тыс. доз будет разложено вручную.

В работах участвуют сотрудники управления Государственного охотничьего надзора, а также специалисты ветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, в Подмосковье ведется работа по профилактике других заболеваний. За первый квартал 2022 года исследовано почти 500 проб от диких кабанов и более 200 проб от птиц. Случаи птичьего гриппа и африканской чумы свиней не выявлены.

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