Больше 636 млн рублей выделят для рекультивации иловых полей в Казани

В Казани объявлен тендер на выполнение рекультивации иловых полей очистных сооружений. Начальная стоимость контракта составляет 636,1 млн рублей.

Подрядчику необходимо выполнить засыпку полей и устроить выравнивающие слои песка и щебня. Вдобавок потребуется провести трубопровод для сбора и отведения фильтрата, а также системы дегазации. Об этом пишет InKazan.ru. Работу нужно выполнить до 30 ноября 2023 года.

В качестве заказчика выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Средства выделяются из республиканского и федерального бюджетов.

Иловые поля расположены возле поселков Победилово и Отары. Они занимают 34 участка площадью 100 га. 23 участка признаны чрезвычайно опасными. Очистные сооружения начали функционировать в 1974 году. В 2021 году правительство России сообщило о перераспределении средств на реконструкцию очистных сооружений в регионах, Татарстану определили финансирование в размере 950 млн рублей.