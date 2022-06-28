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В Госдуме оценили предложение отменить налог при покупке российских машин

Депутат Бессараб оценила предложение отменить налог при покупке российских машин
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Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала во вторник, 28 июня, предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.

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Она обратила внимание на то, что сокращение транспортного налога повлечет за собой необходимость компенсации средств для федерального бюджета.

«Иначе мы, с одной стороны, даем преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведет к их большему износу и аварийности на дорогах», — пояснила Бессараб в беседе с RT.

Парламентарий высказала мнение, что принимать меры для стимулирования приобретения отечественных автомобилей необходимо, прежде всего, посредством изменения их стоимости.

Ранее в этот день Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает телеканал «360».

По словам Милонова, на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний по созданию комплектующих и зарубежных автомобильных марок в стране упал спрос на покупку новых машин, сообщается на сайте kp.ru. Он считает, что в связи с этим у российской автомобильной промышленности есть шанс восстановить объем производства и продажи, а также сделать «рывок» на рынке РФ и за рубежом.

Также он выразил мнение, что необходимо рассмотреть вопрос повторного введения программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для приобретения нового отечественного автомобиля.

Мантуров 16 июня заявил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности страны будет выделено 20,7 млрд рублей. Он уточнил, что в стимуляции нуждается рынок продукции, которая «беспрепятственно производится» и может поставляться покупателям. Поэтому принято решение обеспечить доступность автокредитов для россиян и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

В тот же день президент России Владимир Путин уточнил, что на рынке автомобилей наблюдается дефицит предложения и рост стоимости продукции. Он отметил, что на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля следует обеспечить доступность ценовой политики на автомобили для россиян.

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