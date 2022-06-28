В Госдуме оценили предложение отменить налог при покупке российских машин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала во вторник, 28 июня, предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.

Она обратила внимание на то, что сокращение транспортного налога повлечет за собой необходимость компенсации средств для федерального бюджета.

«Иначе мы, с одной стороны, даем преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведет к их большему износу и аварийности на дорогах», — пояснила Бессараб в беседе с RT.

Парламентарий высказала мнение, что принимать меры для стимулирования приобретения отечественных автомобилей необходимо, прежде всего, посредством изменения их стоимости.

Ранее в этот день Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает телеканал «360».

По словам Милонова, на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний по созданию комплектующих и зарубежных автомобильных марок в стране упал спрос на покупку новых машин, сообщается на сайте kp.ru. Он считает, что в связи с этим у российской автомобильной промышленности есть шанс восстановить объем производства и продажи, а также сделать «рывок» на рынке РФ и за рубежом.

Также он выразил мнение, что необходимо рассмотреть вопрос повторного введения программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для приобретения нового отечественного автомобиля.

Мантуров 16 июня заявил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности страны будет выделено 20,7 млрд рублей. Он уточнил, что в стимуляции нуждается рынок продукции, которая «беспрепятственно производится» и может поставляться покупателям. Поэтому принято решение обеспечить доступность автокредитов для россиян и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

В тот же день президент России Владимир Путин уточнил, что на рынке автомобилей наблюдается дефицит предложения и рост стоимости продукции. Он отметил, что на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля следует обеспечить доступность ценовой политики на автомобили для россиян.