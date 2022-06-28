В Кремле прокомментировали намерение стран G7 ограничить цены на российский газ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 июня прокомментировал намерение стран «Большой семерки» (G7) ограничить цены на российский газ.

«Зависит от направлений, зависит от решений «Газпрома». Наверное, они будут ставить вопрос об изменении условий действующих контрактов, цены. Насколько это с юридической точки зрения возможно? Это предмет переговоров», — сказал он.

Песков отметил, что пока неизвестно, помешают ли эти действия выполнению социальных обязательств.

«Мы пока не знаем, о чем идет речь, поэтому не считаю возможными обсуждения. По нашей Конституции — Россия социальное государство и исполнение обязательств — наш приоритет», — подчеркнул он.

Ранее, 27 июня, Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, ознакомленные с ходом дискуссии, что лидеры G7 намерены поручить профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ. По информации агентства, о поручении объявят 28 июня после завершения саммита G7.

26 июня стало известно, что лидеры стран G7 обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. По словам источника в правительстве Германии, G7 находится на пути по достижению решения, а дискуссии на этот счет идут «в правильном направлении».

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация по защите Донбасса.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о риске роста инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы черного золота удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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